Η Ζάλγκιρις έκανε το 2/2 στη Euroleague, αφού επικράτησε με 79-74 του Ερυθρού Αστέρα χάρη σε αντεπίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Για άλλο ένα ματς δείχνει χαρακτήρα η Ζάλγκιρις στη Euroleague. Οι Λιθουανοί πέτυχαν τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με φοβερό σερί 13-0 στην τελευταία περίοδο, επικρατώντας με 79-74. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σμιτς με 18 πόντους. Στους 16 σταμάτησε ο Μίτροβιτς για τους ηττημένους. Η ομάδα του Μακσβίτις πήρε το τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους 29-18, κάτι που έκρινε το ματς.

H Ζάλγκιρις μπήκε δυνατά στο ματς και με τον Σμιτς έκανε το 17-7 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Ερυθρός Αστέρας μάζεψε γρήγορα τη διαφορά και με τις δύο βολές του Τεόντοσιτς έκανε το 19-15. Οι Σέρβοι πέρασαν μπροστά στο 10' για το 19-21 με τον Μίτροβιτς.

Ο Σμιτς συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των Σέρβων και σκόραρε για το 23-25 στο 14', φτάνοντας τους 8 πόντους. Ο Νέιπιερ έκανε το 30-38 για τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Ουλάνοβας μείωσε σε 35-38 στο 19'.

Ο Νταβίντοβατς έγραψε το 40-44 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Κίναν Έβανς με τρίποντο έκανε το 48-51 στο 28'. Ο Γκεντράιτις έδωσε αέρα 9 πόντων στην ομάδα του Ιβάνοβιτς για το 54-63 στο 33'. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε και πέρασε μπροστά με τον Μάνεκ για το 67-63, κάνοντας 13-0 σερί. Ο Τεόντοσιτς ισοφάρισε σε 72-69 στο 38'. Ο Ουλάνοβας έκανε το 74-70, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Νέντοβιτς έχασε τρίποντο στο 76-72 στα 12 δευτερόλεπτα και η ομάδα του Μακσβίτις κλείδωσε τη νίκη.

