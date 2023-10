Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κομβικός στη δεύτερη φετινή νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, κάνοντας ένα τρομερό κάρφωμα στην παράταση και πανηγυρίζοντας με τη ψυχή του.

Μετά τον τελικό του Super Cup, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της EuroLeague, επικρατώντας με σκορ 78-88 και αρχίζοντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη regular season.

Ο Μουσταφά Φαλ δεν αγωνίστηκε όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη των «ερυθρόλευκων», τελειώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους (3/3 βολές, 6/12 δίπομτα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 35:34.

Ο Σέρβος σέντερ πέτυχε κρίσιμους πόντους στην παράταση, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 74-81 και πανηγυρίζοντας έξαλλα!

