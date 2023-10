Μπορεί να έβαλε 25 πόντους ο Κίναν Έβανς, όμως οι μηδέν ασίστ του στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις απέναντι στη Βίρτους, έδωσαν την ευκαιρία στον Κάζις Μακσβίτις για... τρολλάρισμα.

Η ρήξη αχιλλείου μπορεί να κράτησε τον Κίναν Έβανς εκτός δράσης για εννέα μήνες, όμως η επιστροφή του ήταν κάτι παραπάνω από τρομερή. Η Ζάλγκιρις επικράτησε στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 82-79, έχοντας κορυφαίο τον Αμερικανό γκαρντ, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Κάζις Μακσβίτις να... τρολλάρει.

Στον λόγο του στα αποδυτήρια, αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Μακσβίτις έψαχνε τον Έβανς και μόλις τον είδε του έκανε πλάκα για τις ασίστ του. Συγκεκριμένα του λέει... μηδέν ασίστ, κάτι που τρόμαξε τον παίκτη του στην αρχή, όμως αμέσως του έδειξε πως αστειεύεται, λέγοντας πως έκανε πολύ καλό comeback στη δράση.

Coach had something to say to the game MVP! 😂



Full video: https://t.co/iFsz9jAX8p pic.twitter.com/2ssrc2YpkV