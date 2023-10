Kάιλ Γκάι και Μάριους Γκριγκόνις κοντραρίστηκαν σε μια τρίποντη μονομαχία, με τον δεύτερο να αναδεικνύεται νικητής.

H Euroleague δημοσίευμα ένα video όπου οι Κάιλ Γκάι και Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού παίζουν το περίφημο Moneyball. Εκεί προσπαθούν να ευστοχήσουν σε σερί τρίποντα, έτσι ώστε για κάθε εύστοχο να φέρουν το μπουκάλι από την πλευρά τους και τελικά να πάρουν τη δοκιμασία. Είχαμε μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο περιφερειακούς των... πράσινων, ωστόσο ο Λιθουανός στο τέλος ήταν εκείνος που χαμογέλασε.

Οι πράσινοι μετρούν αντίστροφα για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (21:15) για τη Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να πηγαίνει στην προπόνηση της Πέμπτης και να μιλά σε παίκτες και Εργκίν Αταμάν.

Δείτε το video

One final Moneyball this season 👀



Kyle Guy VS Marius Grigonis ☘️@paobcgr pic.twitter.com/Mu8dDqx0QG