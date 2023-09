Ένα ακόμα «τρολάρισμα» έλαβε χώρα στα social media της Μονακό με αποδέκτη τον Ολυμπιακό!

Όπως είναι γνωστό, το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μάικ Τζέιμς ωστόσο το «φλερτ» δεν είχε ευτυχή κατάληξη.

Με αφορμή το γεγονός ότι δεν προχώρησε καθόλου το φιλολογικό ενδιαφέρον των Μονεγάσκων, η αγγλική έκδοση της Μονακό ξεκίνησε το «τρολάρισμα» μέσω twitter στον Ολυμπιακό!

Αρχικά μετά τον ημιτελικό του Mundobasket μεταξύ της Αμερικής και της Γερμανίας και στη συνέχεια μέσα από ένα... ποιήμα όπου «χώρεσε» και τον Ολυμπιακό λόγω Μάικ Τζέιμς.

Αυτή τη φορά ρωτήθηκε απο έναν φίλαθλο για ποιον λόγο δεν παίζει ο Κέμπα Γουόκερ στα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος. Η απάντηση που έδωσε η Μονακό;

«Του ζητήσαμε να σβήσει από τα social media μας, όλα τα σχόλια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Οπότε δώστε του χρόνο»

We asked him to delete all Olympiacos fans comments from our socials, give him time ⏳ https://t.co/wYSb3Ma2aA