Η Μονακό υποδέχεται τη Σολέ για τη γαλλική λίγκα χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δηλώθηκε άρρωστος.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Μονακό που ταλαιπωρείται από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με τον Βασίλη Σπανούλη να φέρεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους.

Στο μεταξύ, το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών ήθελε τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών να μην βρίσκεται στον πάγκο στην αποψινή (7/3) αναμέτρηση με τη Σολέ. Και πράγματι, ο αγώνας διεξάγεται χωρίς τον Σπανούλη στον πάγκο των Μονεγάσκων, με την επίσημη δικαιολογία να αναφέρει πως είναι άρρωστος.

Χρέη υπηρεσιακού προπονητή εκτελεί ο ασίσταντ κόουτς του ομοσπονδιακού τεχνικού στη Μονακό, Σέρχι Γλαντίρ και όχι ο πρώτος βοηθός του, Ηλίας Καντζούρης. Ο Σπανούλης βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, ωστόσο δεν βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση και τελικά, δεν καθοδηθεί τη Μονακό στο ματς με τη Σολέ, για την 21η αγωνιστική.

Εξάλλου, έγινε γνωστό πως ο Νίκολα Μίροτιτς θα μείνει εκτός δράσης από έξι εβδομάδες έως τέσσερις μήνες, εξαιτίας της πελματιαίας απονευρωσίτιδας που τον ταλαιπωρεί.