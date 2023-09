Το όνομα του Μάικ Τζέιμς «έπαιξε» για τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, με την Μoνακό να... τρολάρει ξανά τους «ερυθρόλευκους».

Στις αρχές του μήνα και με αφορμή το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού που είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι για τον Μάικ Τζέιμς, η Μονακό είχε «τρολάρει» τους «ερυθρόλευκους»!

Συγκεκριμένα ήταν ο εντυπωσιακός ημιτελικός μεταξύ της Γερμανίας και της Team USA, με τον λογαριασμό των Μονεγάσκων στα social media να γράφει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος είναι πιο γρήγορος, ο αγώνας ΗΠΑ-Γερμανίας ή οι οπαδοί του Ολυμπιακού όταν δημοσιεύουμε κάτι για τον Μάικ Τζέιμς».

Αυτή τη φορά και θέλοντας να εκθειάσει η Μονακό το φετινό της ρόστερ, επέλεξε ένα... ποίημα στο περιθώριο της Media Day, στο οποίο έκανε ειδική αναφορά στον... Ολυμπιακό!

Τι έγραψε επ' ακριβώς στο εν λόγω ποίημα; «Ο Κέμπα Γουόκερ ντριπλάρει φοβερά, φέρνει στα αποδυτήρια τον αέρα ενός σταρ, δουλεύοντας στην άμυνα ο Τέρι Τάρπεϊ είναι τεράστιος, με 'ψήσιμο' πήραμε τον Έλι (σ.σ. Οκόμπο) κινείται υπέροχα σαν ζελέ, είναι ο Μάικ Τζέιμς τον οποίο φοβούνται πολλοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού ρίχνουν ένα δάκρυ».

Meet our roster 👋



Dribbling past is Kemba Walker,

Bringing star vibes to our locker,

Working hardly on defense,

Terry Tapey is immense.

Shaking baking we got Elie,

Moving smoothly like it’s jelly,

It’s Mike James that many fear,

Oly fans might shed a tear.



CONTINUATION ⬇️ pic.twitter.com/NltYg6BRbH