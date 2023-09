Ο υπεύθυνος των social media της Μονακό έπιασε ξανά δράση, αναφερόμενος στον ημιτελικό του Mundobasket 2023 μεταξύ ΗΠΑ-Γερμανίας, κάνοντας τον παραλληλισμό με τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Όλοι θυμούνται τη φημολογία που μετουσιώθηκε σε σίριαλ μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακού. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ξεχαστεί και για χάρη «τρολ» εμφανίστηκε ξανά στην επιφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγγλικός λογαριασμός της Μονακό, θέλοντας να εξάρει τον ρυθμό του παιχνιδιού ΗΠΑ-Γερμανία, αναφέρθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μονεγάσκοι, έγραψαν: «Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος είναι πιο γρήγορος, ο αγώνας ΗΠΑ-Γερμανίας ή οι οπαδοί του Ολυμπιακού όταν δημοσιεύουμε κάτι για τον Μάικ Τζέιμς».

Φυσικά στα σχόλια έγινε ένα μικρός πανικός, όπως άλλωστε αναμενόταν!

We cant decide who’s faster, the 🇺🇸 USA vs 🇩🇪 Germany game or Olympiacos fans when we post something about Mike James 😅 pic.twitter.com/Q9uve4K0ss