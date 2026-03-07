Επέστρεψε στις νίκες η Μονακό παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, επικράτησε της Σολέ με 89-79.

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο η Μονακό επικράτησε τη Σολέ με 89-79 για την 21η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο πέραν του δευτέρου δεκαλέπτου, κυριάρχησε στην αναμέτρηση και μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό, καθώς εκμεταλλεύτηκε το φοβερό ποσοστό που είχε στα δίποντα και πανηγύρισε την 18η νίκη της.

Για τους γηπεδούχους πρώτες σκόρερ ήταν ο Έλι Οκόμπο ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης στη νίκη των Μονεγάσκων ήταν ο Άλφα Ντιάλο που πέτυχε 16π.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Αγιαγί με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα και από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε για την 30 αγωνιστική της EuroLeague και παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο εγχώριό της πρωτάθλημα με ρεκόρ 18-2. Η Σολέ υπέπεσε στην 8η θέση με 12-9.

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞. On s’est battu et on a gagné ! ✅



Super match collectif de la #RocaTeam qui porte sa série de victoires en #BetclicELITE à 11 d’affilée ! 👏🔥#DagheMunegu pic.twitter.com/c1Q8LjYFn0 March 7, 2026

Μονακό: (Γλαντίρ): Οκόμπο 21π., Ντιάλο 16π., Μπλόσομγκεϊμ 11π., Χέις 11π., Τζέιμς 11π (8ασ,), Νέντοβιτς 10π., Μπεγάριν 4π., Στραζέλ 4π., Τάρπεϊ 1π.

Σολέ: (Λεφρανσουά) : Σολέ 20π., ΜαΚνις 20π., Ντιάρα 13π., Κάμπελ 6π., Ντε Σόουσα 4π., Άγκμπο 3π. Ουάχαντ 3π.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 49-46, 68-60, 89-79