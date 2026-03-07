Μονακό: Χωρίς τον Σπανούλη στον πάγκο κόντρα στη Σολέ
Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Σολέ για την 21η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.
Όπως αναφέρει το κορυφαίο γαλλικό μέσο «Lequipe» ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην κοουτσάρει την ομάδα του στον αγώνα για το εγχώριό της πρωτάθλημα, κάτι που... φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες περί αποχώρησής του από τον σύλλογο.
Μάλιστα όπως διαβάσατε στο Gazzetta ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στα όριά του και φαίνεται να μην αντέχει άλλο την κατάσταση που επικρατεί στη Μονακό με τα εξωαγωνιστικά προβλήματα να είναι πολύ μεγάλα.
Vassilis Spanoulis se met en retrait et ne sera pas sur le banc de Monaco contre Cholet en Betclic Élite— L'Équipe (@lequipe) March 7, 2026
➡️ https://t.co/0aTNYzau4U pic.twitter.com/LFof49mqfH
