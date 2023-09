Η Ζάλγκιρις άναψε το «πράσινο» φως και ο Ίγκνας Μπραζντέικις αναμένεται να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να «σπάνε» το συμβόλαιο του Λιθουανού φόργουορντ για να τον αποκτήσουν.

Το who is who του Μπραζντέικις

Το «ναι» που περίμενε ο Ολυμπιακός από τη Ζάλγκιρις ήρθε. Ο Ίγκνας Μπραζντέικις θα είναι παίκτης των «ερυθρολεύκων» από τη νέα σεζόν, μιας και οι Λιθουανοί συμφώνησαν για τη μετακίνησησή του.

Ο Ολυμπιακός έστρεψε πάνω στον Λιθουανό τα βλέμματά του, μιας και η αγορά του NBA και ειδικότερα οι περιπτώσεις των Ρος και Ναν δεν προχώρησαν. Έτσι προκρίθηκε ο Μπραζντέικις ως ιδανική λύση από την Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να «σπάει» το συμβόλαιό του με τη Ζάλγκιρις.

Οι Λιθουανοί δεν αρνήθηκαν, μιας και ο παίκτης συμφώνησε με τους Πειραιώτες και έτσι ο 24χρονος φόργουορντ θα αποτελέσει την τελευταία προσθήκη της σεζόν. Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει το ρόστερ του, μιας και ο Μπραζντέικις είναι ένας φόργουορντ που πατάει αρκετά και στο «2».

Η συμφωνία των δύο πλευρών ανέρχεται στα 1.8 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα για δύο χρόνια, με τον Μπραζντέικις να εξαργυρώνει την καλή του σεζόν στη Ζάλγκιρις αλλά και την παρουσία του με την Εθνική της χώρας του. Την περσινή σεζόν ο Μπραζντέικις μέτρησε 11.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ με τη Ζάλγκιρις σε 22:24 που αγωνιζόταν στη EuroLeague, έχοντας 31.3% από το τρίποντο.