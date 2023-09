Ο Ίγκνας Μπραζντέικις είναι ο «εκλεκτός» του Ολυμπιακού για το τελευταίο κομμάτι του ρόστερ, με τους «ερυθρολεύκους» να περιμένουν τη θετική απάντηση της Ζάλγκιρις ώστε να τον κάνουν δικό τους «σπάζοντας» το συμβόλαιο που έχει με τους Λιθουανούς.

Ο Ολυμπιακός κινείται όλο αυτό το διάστημα για την απόκτηση του τελευταίου κομματιού που θα συμπληρώσει το φετινό παζλ, με τον Ίγκνας Μπραζντέικις (24 ετών, 2.01μ.) να αποτελεί την επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Ζάλγκιρις για την απόκτηση του Λιθουανού, έχοντας κάνει πλέον στροφή στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο λόγος έχει να κάνει με τη στάση αναμονής των Τέρενς Ντέιβις και Κέντρικ Ναν που δε θέλουν να κάνουν το βήμα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στον Μπραζντέικις, με τη Ζάλγκιρις να είναι το τελευταίο... εμπόδιο στο να τον κάνει δικό του. Το συμβόλαιο του 24χρονου φόργουορντ ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τον Ολυμπιακό να είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να το «σπάσει», αφού η free agency δεν έχει κάποια περίπτωση που να ικανοποιεί τα «θέλω» του.

Πατώντας αρκετά στο «3» την περσινή σεζόν ο Μπραζντέικις μέτρησε 11.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ με τη Ζάλγκιρις σε 22:24 που αγωνιζόταν στη EuroLeague, έχοντας 31.3% από το τρίποντο. Ο ίδιος έχει πειστεί να κάνει το βήμα για τον Ολυμπιακό, με την απάντηση της Ζάλγκιρις να απομένει. Οι Λιθουανοί γνωρίζουν πως θα ζημιωθούν αγωνιστικά και αναζητούν και αυτοί πλέον τον αντικαταστάτη, κάτι που θα παίξει τον δικό του ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.

Ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Μπραζντέικις διετές συμβόλαιο αξίας 1.8 εκατομμυρίων συνολικά και περιμένει πλέον να τον κάνει δικό του, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν.

Το who is who του Μπραζντέικις