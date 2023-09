Το Gazzetta στέκεται στην επιλογή πολλών ομάδων της Euroleague να διαφοροποιήσουν το τοπίο στους σέντερ τους.

Βρισκόμαστε δύο εβδομάδες μακριά από την έναρξη της νέας σεζόν στη Euroleague και οι ομάδες ανυπομονούν να μπουν στη μάχη του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει στην πρώτη αγωνιστική.

Φέτος οι ομάδες της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη στο μπάσκετ επέλεξαν να προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές στη γραμμή των σέντερ, κάνοντας κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Το Gazzetta στέκεται σε όλες τις αλλάγες των ομάδων στη θέση «5» που είναι κομβικές.

Άλμπα: Έφυγαν (Λάμερς) - Ήρθαν (Νίκιτς)

Αρμάνι: Έφυγαν (Ντέιβις, Μπιλίγκα) - Ήρθαν (Πόιθρες, Καμαγκατέ)

Βαλένθια: Έφυγαν (Ντούμπλιεβιτς, Αλεξάντερ, Ριβέρο) - Ήρθαν (Ντέιβις, Τουρέ, Ρόβερς)

Βιλερμπάν: Έφυγαν (Τάιους) - Ήρθαν (Εγκμπούνου)

Βίρτους: Έφυγαν (Τζαϊτέ, Καμαρά, Μπακό), Ήρθαν (Κάκοκ)

Američki centar i reprezentativac Slovenije Majk Tobi novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridianbet! Bivši igrač Barselone potpisao je u petak ugovor sa crveno-belima! Welcome to Belgrade, Mike! #kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/unGc8MsXIc

Ερυθρός Αστέρας: Έφυγαν (Μάρτιν) - Ήρθαν (Σιμόνοβιτς, Τόμπι, Μπολομπόι)

Εφές: Έφυγαν (Γκιουβέν, Ντάντστον) - Ήρθαν (Τζόουνς)

Ζάλγκιρις Έφυγαν (Κρίβας) - Ήρθαν (Λαβρινοβίτσιους)

Μακάμπι: Έφυγαν (Πόιθρες, Μπρέιμο) - Ήρθαν (Ριβέρο)

Μονακό: Ήρθαν (Τζάιτε, Κορνελί)

Μπάγερν: Έφυγαν (Χάντερ) - Ήρθαν (Μπούκερ, Μπράνκοβιτς)

Μπαρτσελόνα: Έφυγαν (Σανλί, Τόμπι) - Ήρθαν (Γουίλι Ερνανγκόμεθ)

Μπασκόνια: Έφυγαν (Ενόχ) - Ήρθαν (Ντιόπ)

Ολυμπιακός: Έφυγαν (Μπλακ, Μπολομπόι) - Ήρθαν (Μιλουτίνοφ, Τανούλης)

Παναθηναϊκός: Έφυγαν (Παπαγιάννης, Γκουντάιτις) - Ήρθαν (Λεσόρ, Μπαλτσερόφσκι, Αντετοκούνμπο Κώστας)

Signed on the dotted line ✍



Welcome to our family Mathias Lessort! ☘



Read more: https://t.co/3g4WndvDtA#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/711Qtox3W2