Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε διπλή εκπροσώπηση στην τελετή για την απόσυρση της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη, με το ρωσικό δώρο να μοιάζει με μία μπαμπούσκα Σπανούλη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει «πληγώσει» ανεπανόρθωτα την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Για πολλά χρόνια και με διαφορετικούς τρόπους, ο Σπανούλης συνήθιζε να φράζει το δρόμο της ρωσικής ομάδας και να ανοίγει αυτόν τον Ολυμπιακού.

Στην ιστορική για τον Σπανούλη ημέρα, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν θα μπορούσε να λείψει. Είχε διπλή εκπροσώπηση, αφού στο ΣΕΦ βρέθηκε τόσο ο πρόεδρός της, ο Αντρέι Βατούτιν, όσο και η αντιπρόεδρος, Ναταλία Φουράεβα.

«Συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανούλη για μία υπέροχη καριέρα», ανέφερε το tweet της ΤΣΣΚΑ και συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία του Σπανούλη με τους δύο Ρώσους, οι οποίοι του πρόσφεραν κάτι που μοιάζει με μπαμπούσκα και έχει τη μορφή του «V-Span».

