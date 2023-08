Λάσο για Χάντερ: «Ήταν τιμή που τον προπόνησα»

Ο Πάμπλο Λάσο αποχαιρέτησε από τα παρκέ, με τον δικό του τρόπο, τον Οθέλο Χάντερ.

Ο Οθέλο Χάντερ ανακοίνωσε προ ημερών την απόφαση του να κρεμάσει τη φανέλα του, έπειτα από 15 χρόνια επαγγελματικής καριέρας.

Ο Αμερικανός ψηλός και ο Πάμπλο Λάσο, συνεργάστηκαν για έναν χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης (2016-2017), κατακτώντας μαζί ένα Κύπελλο Ισπανίας.

Έτσι, ο Ισπανός προπονητής, με ανάρτηση του στο Twitter, αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον πρώην -πλέον- παίκτη του.

«Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός παίκτης, εξαιρετική καριέρα. Ήταν τιμή που τον προπόνησα», ήταν το μήνυμα του Πάμπλο Λάσο.

Great person…..

Great player….

Great career…..

It was a pleasure coached him. pic.twitter.com/qTE0kiamNu