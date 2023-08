Το μήνυμα του Ολυμπιακού στον Οθέλο Χάντερ: «Ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες»

Ο Οθέλο Χάντερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Αμερικανό βετεράνο σέντερ που πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα με τους Πειραιώτες.

Σε ηλικία 37 ετών, ο Οθέλο Χάντερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ, παίζοντας για πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο βετεράνος σέντερ αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Ολυμπιακό την περίοδο 2014-16, κατακτώντας δυο πρωταθλήματα ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως τον τελικό του Final 4 στη Μαδρίτη, το 2015.

«Ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Ελπίζουμε να απολαύσεις κάθε λεπτό της συνταξιοδότησής σου. Σου ευχόμαστε μια ζωή χωρίς άγχος γεμάτη επιτυχίες και ευτυχία», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media για τον Χάντερ ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», έπαιξε διαδοχικά στη Ρεάλ, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Μακάμπι και τη Μπάγερν Μονάχου.

Το 2019 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ ενώ αγωνίστηκε στους Χοκς τη διετία 2008-10 πριν έλθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σάσαρι.

🙏🏽 @O_hunter5 THANK you for everything you have offered to Olympiacos! Hope you'll enjoy every minute of your retirement. Wishing you a stress-free life full of success and happiness! #OlympiacosBC pic.twitter.com/yAXSaiXiEc