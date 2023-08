Ο Λούκα Ντόντσιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη για το φιλικό της Ρεάλ με τους Ντάλας Μάβερικς στις 10 Οκτωβρίου.

Στις 5 Οκτωβρίου 2016, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν της Μπαρτσελόνα στο Palau Sant Jordi της Βαρκελώνης με 92-89.

Έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχτεί τους Μάβερικς στις 10 Οκτωβρίου 2023. Έτσι, ο Λούκα Ντόντσιτς θα επιστρέψει στη Μαδρίτη ως αντίπαλος της Ρεάλ με την οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ισπανίας πριν πάρει τα ταλέντα του και μετακομίσει στο Ντάλας.

Το πρώτο φιλικό ανάμεσα σε ομάδες του ΝΒΑ και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών δόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1978, όταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε των Γουάσινγκτον Μπούλετς με 98-97 στο Γιαντ Ελιάου.

Το 2003, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τους Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά (100-76) και το 2007, οι «πράσινοι» έδωσαν δυο φιλικά στo Τέξας, γνωρίζοντας την ήττα από τους Ρόκετς (107-70) και τους Σπερς (113-91). Δυο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2009, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τους Σπερς (107-89) και τους Καβαλίερς (111-94).

Το 1997, οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τους Μπουλς στον τελικό του τουρνουά McDonald's Open.

