Ο Μάικ Τζέιμς θα αγωνίζεται στη Μονακό τη σεζόν 2023/24, δίχως να κάνει χρήση του NBA out που προέβλεπε το συμβόλαιό του με τους Μονεγάσκους.

Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Μονακό για τρίτη διαδοχική σεζόν, πλαισιώνοντας την πανίσχυρη περιφερειακή γραμμή που έχουν στήσει οι Μονεγάσκοι έπειτα από την προσθήκη του Κέμπα Γουόκερ στο πλευρό των Τζόρνταν Λόιντ, Έλι Οκόμπο, Ματ Στραζέλ και Γιακούμπα Ουατάρα.

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε δικαίωμα ως τις 25 Ιουλίου να φύγει για το ΝΒΑ εφόσον έβρισκε εγγυημένο συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πέρσι ο Τζέιμς μέτρησε 15.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 16.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 38 συμμετοχές στην EuroLeague.

Όσον αφορά τη Μονακό, συνεχίζει με 11 παίκτες από το περσινό ρόστερ, όταν δηλαδή έφτασε ως την τρίτη θέση στο Final Four του Κάουνας και κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γαλλία.

Mike James has not exercised an NBA exit clause, and he is set to play for Monaco in the 2023-24 season, per @Urbodo 🤩 pic.twitter.com/BczF5QagsO