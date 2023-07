Ο Νικολά Μπατούμ εξήγησε τους λόγους που ο Κέμπα Γουόκερ έπραξε σωστά με το να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη με τη φανέλα της Μονακό.

Τις προηγούμενες ημέρες η Μονακό ολοκλήρωσε ένα μεγάλο deal, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέμπα Γουόκερ. Ο Αμερικανός γκαρντ με μεγάλη θητεία στο NBA υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, πλαισιώνοντας τους Μάικ Τζέιμς, Τζόρνταν Λόιντ και Έλι Οκόμπο στο backcourt των Μονεγάσκων.

Ο Γουόκερ έχει αγωνιστεί στους Σάρλοτ Χόρνετς (είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας τους με 12.009 πόντους), Μπόστον Σέλτικς, Νιου Γιορκ Νικς και Ντάλας Μάβερικς, είναι τέσσερις φορές All Star και πρωταθλητής του NCAA το 2011 με το πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ.

Παρ' όλα αυτά, η απόφασή του να περάσει τον Ατλαντικό δεν έγινε δεκτή από όλους με θετικά σχόλια. Έτσι, λοιπόν, ο Νικολά Μπατούμ έσπευσε να τον υπερασπιστεί: «Δεν δίνεται σε κάθε καλό παίκτη η ευκαιρία να παίξει στην τρίτη καλύτερη ομάδα της EuroLeague και να ζήσει στη νότια Γαλλία. Γνωρίζοντας το επίπεδο της EuroLeague, είναι μια πολύ καλή κίνηση μετά απ' ό,τι πέρασε ο Κέμπα τους τελευταίους μήνες».



