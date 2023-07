Ο Λούκα Βιλντόζα λίγο μετά την προσγείωσή του στην Αθήνα έφτασε στο ΟΑΚΑ και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτοντας και το νούμερό του.

Ο Λούκα Βιλντόζα είναι από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού και ο Αργεντίνος άσσος έφτασε στην Αθήνα αργά το απόγευμα της Πέμπτης (20/07).

Ο Βιλντόζα μεταφέρθηκε απευθείας στο ΟΑΚΑ όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του, ενώ φωτογραφήθηκε και με την πράσινη φανέλα, με την οποία θα αγωνίζεται από την ερχόμενη σεζόν.

Μάλιστα, αποκάλυψε και τον αριθμό που θα φέρει το όνομά του και δεν είναι άλλος από τον αριθμό "2".

Great to have you here, Luca! 🏡☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/LrL3zVqfnT