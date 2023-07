Ο Γιαν Βέσελι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα και την επόμενη σεζόν βάσει των όσων ανέφερε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κλείνοντας τα σενάρια για Παναθηναϊκό.

Η επόμενη μέρα στην καριέρα του Γιαν Βέσελι είναι πιο ξεκάθαρη. Ο Τσέχος σέντερ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσέγγισε τόσο την πλευρά του παίκτη, όσο και την Μπαρτσελόνα ώστε να κάνει δικό του τον Βέσελι ως μία αξιόπιστη επιλογή για τη θέση "5". Βέβαια, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που εκπροσωπεί τον 33χρονο Τσέχο, έσπευσε να πάρει θέση και να ξεκαθαρίσει τί μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του παίκτη του.

Χαρακτηριστικά μέσω του twitter έγραψε πως ο Βέσελι θα συνεχίσει με την Μπαρτσελόνα, πατώντας στους όρους του συμβολαίου που υπέγραψε την περασμένη σεζόν.

Jan Vesely will play for FC Barcelona next season, according to the agreement signed last summer!#BeoBasket