Ο Λεάντρο Μπολμάρο θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο την ερχόμενη σεζόν φορώντας και επίσημα τη φανέλα της Μπάγερν.

Το φημολογούμενο φλερτ της Μπάγερν με τον Λεάντρο Μπολμάρο είναι πλέον και επίσημο. Ο 22χρονος άλλοτε παίκτης των Τίμπεργουλβς και της Τενερίφης υπέγραψε στους Βαυαρούς μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

«Η Μπάγερν είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και ο Πάμπλο Λάσο είναι πλέον ο προπονητής εκεί, οπότε η επιλογή ήταν εύκολη για μένα» είπε στις πρώτες του δηλώσεις.

