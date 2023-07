«Ο Ντάριους Τόμπσον στην Εφές με πολυετές συμβόλαιο»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται να έχει βρει ο Ντάριους Τόμπσον με πληροφορίες από την Ιταλία να τον στέλνουν στην Αναντολού Εφές.

Ντάριους Τόμπσον και Αναντολού Εφές έχουν φτάσει ήδη... στον γάμο σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία. Το ενδιαφέρον της δις πρωταθλήτριας της EuroLeague ήταν σαν κοινό μυστικό, με τις επαφές των δύο πλευρών να φαίνεται πως βρίσκουν πλέον τη χρυσή τομή.

Ο δεύτερος σε κλεψίματα και μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague, Τόμπσον, μετά την εξαιρετική του πρώτη χρονιά στην Μπασκόνια, είναι έτοιμος για το step up. Οι Τούρκοι εξέτασαν την περίπτωσή του μετά και την αποχώρηση του Μίτσιτς για το ΝΒΑ και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και το buy-out του υπάρχοντος συμβολαίου του με τους Βάσκους.

Οι πληροφορίες του Εμιλιάνο Καρχία μιλούν για συμφωνία πολυετούς διάρκειας.

Darius Thompson is joining Anadolu Efes Istanbul on a multi-year deal, I am told