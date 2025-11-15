EuroLeague: O Κορντινιέ MVP της 11ης αγωνιστικής
Η Αναντολού Εφές άντεξε στην αντεπίθεση της Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 74-72, παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Σέιν Λάρκιν λόγω τραυματισμού.
Ο Αϊζάια Κορντινιέ έκανε τη διαφορά για την Αναντολού Εφές, γεμίζοντας τη στατιστική του με 26 πόντους, 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο Γάλλος φόργουορντ κατέκτησε έτσι το βραβείο του MVP της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Aυτό είναι το δεύτερο βραβείο MVP αγωνιστικής για τον Κορντινιέ, αφού είχε τιμηθεί προηγουμένως στην 17η αγωνιστική της σεζόν 2024-25 με τη Βίρτους Μπολόνια. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη φορά που παίκτης της Εφές κερδίζει MVP της αγωνιστικής στην τρέχουσα σεζόν 2025-26.
Filling his teammates’ shoes to bring the first win to Antalya! @izaycordinier 🧳— EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2025
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/xB2zRAHkG2
