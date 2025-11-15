Λάρκιν: Σημαντικό πρόβλημα για την Εφές, το διάστημα που θα λείψει
Ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν αποδεικνύεται τελικά αρκετά σοβαρός, με την Εφές να στερείται τις υπηρεσίες του για τους επόμενους δύο μήνες.
Ο Λάρκιν αποχώρησε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Η Εφές ανέφερε στην ενημέρωσή της πως ο Λάρκιν υπέστη τραυματισμό στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας.
Τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για οκτώ εβδομάδες, με τον... συναγερμό να χτυπάει πλέον έντονα στους Τούρκους. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έχει ρεκόρ 4-7 και θα στερηθεί τον ηγέτη της. Ο Λάρκιν στα 11 παιχνίδια της σεζόν μέτρησε 15.8 πόντους μέσο όρο, σε 31'40'' που πατούσε παρκέ. Μαζί με 4.5 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ, 2.6 λάθη, ήταν φυσικά ο κινητήριος μοχλός της ομάδας.
Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak. pic.twitter.com/u7fNcHgjin— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.