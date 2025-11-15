Για δύο μήνες ο Σέιν Λάρκιν θα λείψει από τα παρκέ της EuroLeague, με την Εφές να ενημερώνει πως υπέστη τραυματισμό στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας.

Ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν αποδεικνύεται τελικά αρκετά σοβαρός, με την Εφές να στερείται τις υπηρεσίες του για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο Λάρκιν αποχώρησε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Η Εφές ανέφερε στην ενημέρωσή της πως ο Λάρκιν υπέστη τραυματισμό στον τένοντα της αριστερής βουβωνικής χώρας.

Τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για οκτώ εβδομάδες, με τον... συναγερμό να χτυπάει πλέον έντονα στους Τούρκους. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έχει ρεκόρ 4-7 και θα στερηθεί τον ηγέτη της. Ο Λάρκιν στα 11 παιχνίδια της σεζόν μέτρησε 15.8 πόντους μέσο όρο, σε 31'40'' που πατούσε παρκέ. Μαζί με 4.5 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ, 2.6 λάθη, ήταν φυσικά ο κινητήριος μοχλός της ομάδας.