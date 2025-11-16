Αναντολού Εφές: Γνώρισε την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ του σούπερ Φλιντ
Η Μπαχτσεσεχίρ επιβλήθηκε εκτός έδρας της Αναντολού Εφές με 78-75, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μαλακάι Φλιν. Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους και 6 ασίστ, κάνοντας τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους.
Από την άλλη πλευρά, ο Τζόρνταν Λόιντ πέτυχε 25 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ο Ερτσάν Οσμάνι έκανε double-double με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 40-41, 58-58, 75-78
Αναντολού Εφές (Κοκόσκοφ): Χαζέρ 14 (1/4 τρίποντα), Λόιντ 25 (5/9 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ 5 (1/1 τρίποντο), Κορντινιέ 4, Σμιθ 3, Ντέσερ, Σουάιντερ, Μουτάφ, Οσμάνι 22 (12 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Τζόουνς 2 (6 ριμπάουντ)
Μπαχτσεσεχίρ (Μπάρατς): Χόμσλι 14 (4/7 τρίποντα), Κοπρίβιτσα 3, Μίτσελ 5, Φλιν 24 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Άκπιναρ, Κάβανο 14 (2/3 τρίποντα), Γουίλιαμς 14 (7 ριμπάουντ), Σιπάχι 5, Χέιλ (0/2 τρίποντα)
