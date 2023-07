Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντανιέλιους Λαβρινοβίτσιους.

Ενίσχυση για τη Ζάλγκιρις στις θέσεις των forwards. Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου small forward, Nτανιέλιους Λαβρινοβίτσιους. Ο παίκτης τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στη Νεζέβις και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με 11.2 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με 37% στα τρίποντα.

Πριν από λίγες μέρες, η ομάδα από το Κάουνας ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ που αποχώρησε από την Αρμάνι μετά το ιταλικό πρωτάθλημα που κατέκτησε.

Welcome to the green-and-white family, Danielius Lavrinovicius! 💚 pic.twitter.com/CWBUsYHJFR