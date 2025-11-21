Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει μετατραπεί σε γκαρντ πρώτης γραμμής στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις να τον έχει «δέσει» για τα καλά στο Κάουνας. Το ερώτημα είναι πότε θα μπορέσει κάποιος να τον... ξεκουνήσει;

Από το Περιστέρι, στο Μόναχο και πλέον στο Κάουνας.

Η διαδρομή του Σιλβέν Φρανσίσκο τα τελευταία τρία χρόνια μοιάζει με μια συνεχόμενη άνοδο, μια ευθεία που κάθε σεζόν τον ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Κι αν κάτι αποδεικνύει η πορεία του Γάλλου γκαρντ, είναι πως κάποιοι παίκτες απλώς χρειάζονται το κατάλληλο περιβάλλον για να… ανθίσουν.

Έκει όπου άρχισαν όλα

Το καλοκαίρι του 2022, ο Βασίλης Σπανούλης τον φέρνει στην Ελλάδα από τη Μανρέσα. Στα 25 του τότε, ο γεννημένος στη Φλόριντα Φρανσίσκο μετατρέπεται γρήγορα στον «εγκέφαλο» και ταυτόχρονα τον «εκτελεστή» της ομάδας που στήνει ο rookie προπονητής. Μαζί του και το Περιστέρι κάνει την υπέρβαση όντας άκρως ανταγωνιστικό για να κατακτήσει την τρίτη θέση στη GBL εκείνη τη σεζόν.

Το highlight βέβαια, τότε ήταν άλλο. Πέρα από τις καταπληκτικές του εμφανίσεις, η εικόνασ του να ανεβαίνει στην κερκίδα των οργανωμένων του Περιστερίου με το καπνογόνο στα χέρια έχει χαραχτεί ανεξίτηλη στις μνήμες του κόσμου της ομάδας.

Ο ίδιος μάλιστα έχει εκθειάσει ουκ ολίγες φορές τον Λαρισαίο κόουτς έχοντας διατηρήσει στοιχεία και από το δικό του παιχνίδι, όπως στο περσινό ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα που είχε πει: «Τα εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί στην τελική αυτή ήταν η κίνησή του. Είμαι απλά χαρούμενος».

Το βήμα στη EuroLeague

Η Μπάγερν ήταν το ξεκίνημα στο κορυφαίο επίπεδο, με τον Πάμπλο Λάσο να τον επιλέγει τη σεζόν 2023-24 δείχνοντάς του εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να παίξει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκείνος όχι μόνο την εκμεταλλεύτηκε, αλλά την άρπαξε από τα μαλλιά προσελκύοντας τα βλέμματα πάνω του. Όμως το Μόναχο ήταν μόνο η αρχή...

Η Ζαλγκίρις του Αντρέα Τρινκιέρι πέρυσι τον αποκτά με συμβόλαιο 1+1 χρόνων και πολύ γρήγορα αποδεικνύεται πως ο Ιταλός τεχνικός βρήκε τον ιδανικό πρωταγωνιστή. Ο Φρανσίσκο γίνεται ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας, αλλάζοντας εντελώς το status του στην EuroLeague.

Το νέο συμβόλαιο και η εκτόξευση

Η εκτόξευση φέρνει και την επιβράβευση. Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε πως ο Φρανσίσκο υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με option αποδέσμευσης το καλοκαίρι του 2026, εφόσον καταβληθεί buyout.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός τον είχε στα ραντάρ του. Η Ζαλγκίρις όμως δεν μπήκε καν στη συζήτηση. Τον ήθελε στο Κάουνας, και έχει ήδη δικαιωθεί. Ο Οκτώβριος τον βρήκε MVP της EuroLeague, με τη Ζαλγκίρις να κάνει εντυπωσιακό 6-2, αποτέλεσμα που χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό στη δυναμική παρουσία του (πλέον βρίσκεται στο 7-5 της βαθμολογίας).

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έως και τη 12η αγωνιστική της φετινής σεζόν, ο Γάλλος έχει μέσο όρο: 16.4 πόντους, 42.5% τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ η πρόσφατη ματσάρα με την Ρεάλ στη Μαδρίτη τον έκανε να καταρρίψει μερικά ρεκόρ! Συγκεκριμένα, 33 πόντοι (ισοφάριση career-high), 11 ασίστ (ρεκόρ καριέρας), 7/9 τρίποντα (ρεκόρ καριέρας), 37 index rating (career-high). Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους στη Ζαλγκίρις

Η λιθουανική ομάδα επενδύει όσο ποτέ στο ρόστερ της. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν πως ο Φρανσίσκο είναι ανάμεσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ζαλγκίρις:

Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος: ~1,4 εκατ. €

Σιλβέν Φρανσίσκο: ~1,1 εκατ. €

Μόουζες Ράιτ: ~1 εκατ. €

Η Ζαλγκίρις ποτέ δεν είχε δώσει τέτοια ποσά σε τόσο πολλούς παίκτες, όμως φέτος έχει μεταμορφωθεί σε διεκδικήτρια. Με τον Μασιούλις στο τιμόνι και τις μεταγραφές Γουίλιαμς-Γκος, Ράιτ και Λο, η ομάδα στο Κάουνας έχει χτιστεί γύρω από τον Γάλλο σταρ της.

Ο Φρανσίσκο διανύει την πιο πλήρη, πιο ώριμη και πιο εκρηκτική σεζόν της καριέρας του. Είναι ο ηγέτης της Ζαλγκίρις, ο πιο καθοριστικός παίκτης της ομάδας και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς γκαρντ της φετινής διοργάνωσης. Το συμβόλαιό του δείχνει πως το καλοκαίρι του 2026 μπορεί να αποτελέσει έναν μεγάλο πειρασμό για μεταγραφή και όλοι όπως είναι εύλογο, θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά.