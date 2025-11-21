Ολυμπιακός: Ισπανός δημοσιογράφος τον... βλέπει στους «ερυθρόλευκους»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει μετατραπεί σε γκαρντ πρώτης γραμμής στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις να τον έχει «δέσει» για τα καλά στο Κάουνας και τον ίδιο να πραγματοποιεί «μαγική» σεζόν.
Μέχρι στιγμής έως και τη 12η αγωνιστική της φετινής σεζόν, ο Γάλλος έχει μέσο όρο: 16.4 πόντους, 42.5% τρίποντο, 2.7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ η πρόσφατη ματσάρα με την Ρεάλ στη Μαδρίτη τον εκτόξευσε με μια εμφάνιση των... ρεκόρ: 33 πόντοι (ισοφάριση career-high), 11 ασίστ (ρεκόρ καριέρας), 7/9 τρίποντα (ρεκόρ καριέρας), 37 index rating (career-high).
Ο Ισπανός δημοσιογράφος και σχολιαστής της ACB, Σέχριο Μαρτίνεθ, απασχόλησε χθες με ανάρτησή του στο «Χ» γράφοντας: «Και του Σιλβέν Φρανσίσκο έχει αρχίσει να φαίνεται… η όρεξη να παίξει στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν, δεν το κρύβει πλέον».
A Sylvain Francisco se le está poniendo una carita de jugar en Olympiacos la temporada que viene que no puede con ella.— Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) November 20, 2025
Ουσιαστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως το προφίλ του θα ταίριαζε στους «ερυθρόλευκους» και συνέχισε πως σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε συλλόγου, ο Ιφί θα ήταν ιδανικό ταίριασμα στη Ρεάλ και ο Φρανσίσκο στους Πειραιώτες με βάση και την καταπληκτική σεζόν που παραγματοποιεί.
Να υπενθυμίσουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός τον είχε στα ραντάρ του. Η Ζαλγκίρις όμως δεν μπήκε καν στη συζήτηση. Τον ήθελε στο Κάουνας, και έχει ήδη δικαιωθεί καθώς, ο Οκτώβριος τον βρήκε MVP της EuroLeague.
