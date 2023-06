Η Αρμάνι αποχαιρέτησε τον Μήτρου Λονγκ, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα ανακοινώθηκε από τη Ζάλγκιρις.

Η Αρμάνι Μιλάνο αφού πρώτα κατέκτησε το πρωτάθλημα στο... θρίλερ των τελικών της Ιταλίας, αποχαιρέτησε τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Ο Καναδός με ελληνικές ρίζες, ακόμα δεν έχει στα χέρια του το ελληνικό διαβατήριο, με τη Ζάλγκιρις να μη χάνει καθόλου χρόνο και να τον ανακοινώνει λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση αποδέσμευσης από τους Ιταλούς.

Την περσινή σεζόν στο Μιλάνο ο Μήτρου-Λονγκ σκόραρε 7.4 πόντους, μαζί με 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ, έχοντας 35.2% από το τρίποντο στα 17:33 που πατούσε στο παρκέ. Η κακή σεζόν των Ιταλών όμως τον παρέσυρε και αυτόν και ψάχνει να ανεβάσει ξανά τις μετοχές του μέσω... Κάουνας.

