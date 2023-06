Μετά από σχεδόν 20 χρόνια ως παίκτης της Ζάλγκιρις, ο Παούλιους Γιανκούνας διαδέχεται τον Μοτιεγιούνας στη θέση του GM του συλλόγου.

Ένας χρόνος μακριά από τη Ζάλγκιρις ήταν αρκετός για τον Παούλιους Γιανκούνας. Ο θρυλικός φόργουορντ των Λιθουανών αναλαμβάνει πλέον πόστο στην ομάδα, αφού πρόκειται για τον νέο GM της.

Ο Γιανκούνας καλείται να διαδεχτεί τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, ο οποίος μετά την πολυετή θητεία του στο Κάουνας μετακόμισε στην EuroLeague, της οποίας και θα διατελέσει νέος CEO.

Για τη Ζάλγκιρις ο Γιανκούνας αποτελεί μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας της, έχοντας κατακτήσει 15 πρωταθλήματα Λιθουανίας, ενώ το Νο13 έχει αποσυρθεί στον ουρανό της Zalgirio Arena.

