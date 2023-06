Ο Εργκίν Αταμάν είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό που είχε γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, πήρε πλέον επίσημη μορφή. Ο Αταμάν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Τουρκία, όπου και στέφθηκε πρωταθλητής με την Εφές και πλέον αναλαμβάνει το... τιμόνι του Παναθηναϊκού με στόχο να τον επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Τούρκος κόουτς βρίσκεται στην Αθήνα από την Τρίτη, ώστε να πιάσει δουλειά ενόψει της νέας σεζόν και του σχεδιασμού της ομάδας, θέλοντας όπως ο ίδιος δήλωσε να προσεγγίσει η ομάδα παίκτες υψηλού επιπέδου. Ο Αταμάν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών, μετά την άκρως επιτυχημένη θητεία του ως προπονητής στην Εφές, όπου και κατέκτησε δύο διαδοχικούς τίτλους EuroLeague, τις σεζόν 2020-21 και 2021-22, μαζί με δύο πρωταθλήματα το 2021 και το 2023 αντίστοιχα.

Let’s make it official 🙌 ☘️



Panathinaikos BC announces the two-year agreement with Coach Ergin Ataman!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/jvCKGOuI5z