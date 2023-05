Τα γενέθλια του γιόρτασε ο Αϊζάια Κάνααν στο Κάουνας λίγο πριν τον τελικό με τη Ρεάλ (20:00).

Πανέτοιμος για τον τελικό της Euroleague είναι ο Ολυμπιακός που κόντρα στη Ρεάλ (20:00) θέλει να πατήσει κορυφή για 4η φορά στην ιστορία του. Ο Αϊζάια Κάνααν έχει γενέθλια σήμερα 21/5 και η ομάδα του έκανε τούρτα-έκπληξη, με τον σουτέρ των Πειραιωτών να σβήνει τα κεράκια του και να το απολαμβάνει. Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, λίγες ώρες πριν τη μάχη με τους Μαδριλένους.

🎂🥳🎊 May all your wishes come true!!! Happy B-Day @SiP03 !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BqKNalhA9m