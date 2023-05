Η EuroLeague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν και ανάμεσα στα ονόματα που τη συνθέτουν είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ.

H EuroLeague μετρά αντίστροφα για την τελευταία πράξη της σεζόν και οι...αυλαίες των κορυφαίων εξακολουθούν να πέφτουν. Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά το βραβείο για τον πρώτου σκόρερ, βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα!

Η διοργανώτρια αρχή έκανε... την αποκάλυψη με τα ονόματα που συνθέτουν τους «5» να είναι λίγο-πολύ αναμενόμενα! Έντι Ταβάρες και Τζάναν Μούσα εκπροσωπούν τη Ρεάλ, ο Ματίας Λεσόρ την Παρτίζαν και ο Λορέντζο Μπράουν τη Μακάμπι.

Σε μία περίοδο που φτάνουμε μία ανάσα από την ανάδειξη του MVP της σεζόν, ο Βουγλαροκύπριος φόργουορντ φιγουράρει ως φαβορί για τον τίτλο για μία χρονιά μπασκετικής δικαίωσης!

The votes have been counted and the identities of the five players who make up the All-EuroLeague First Team can be revealed!



Members of the media, EuroLeague head coaches, team captains and fans all voted to choose the best players from the 2022-23 season. pic.twitter.com/SnawolL3BX