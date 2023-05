Ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν πήρε θέση στις εξέδρες του ΣΕΦ για το Game 5 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Μάικ Μπράουν ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα για να δει από κοντά τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς (και κόουτς της χρονιάς) και μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του στον 1ο γύρο των play-offs του NBA βρίσκεται στο ΣΕΦ για το Game 5 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Και το βλέμμα του θα είναι πάνω στον Βεζένκοβ, με τους Κινγκς να διατηρούν τα δικαιώματά του στο NBA και να έχουν την επιλογή, αν καταβάλλουν την απαραίτητη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του Βούλγαρου φόργουορντ, να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι.

Το προηγούμενο διάστημα και άλλα στελέχη των Κινγκς έχουν δει αγωνιζόμενο τον Βεζένκοβ, με τον Μπράουν να είναι ο τελευταίος, αλλά και ο πιο σημαντικός των «Βασιλιάδων» που έρχεται σε ματς του Ολυμπιακού.

Mike Brown of the @SacramentoKings in the building for Game 5! pic.twitter.com/J49JwdJzXI