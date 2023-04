Ανατροπή: Ελπίδες για συμμετοχή του Έξουμ στο Game 3, αν δεν τιμωρηθεί! (vid)

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Gazzetta από το Βελιγράδι, ο Αυστραλός guard της Παρτίζαν υποβάλλεται ήδη σε εντατική θεραπεία στο πέλμα και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης (02/05, 21.30), αν δεν τιμωρηθεί από την Euroleague.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 27χρονο Αυστραλό guard της σερβικής ομάδας, που μετά τα θλιβερά επεισόδια που στιγμάτισαν τον δεύτερο αγώνα Ρεάλ-Παρτίζαν, φάνηκε να είναι ο μοναδικός παίκτης που αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο.

Ο πρώην παίκτης των Τζαζ, των Καβαλίερς και της Μπαρτσελόνα, που «έσκασε» στο παρκέ μετά από εγκληματική λαβή τζουντόκα από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, αποχώρησε κουτσαίνοντας και με πατερίτσες από το γήπεδο και τα σερβικά μέσα ανέφεραν ότι αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στο πέλμα.

Τα ρεπορτάζ, μάλιστα, έκαναν λόγο για χτύπημα που θα τον αφήσει εκτός για αρκετά σεβαστό χρονικό διάστημα, ίσως και για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από την σερβική πρωτεύουσα, όμως, ο Ντάντε Έξουμ αισθάνεται ήδη αρκετά καλύτερα και με τις θεραπείες που θα κάνει, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα προλάβει να δώσει το παρόν στο Game 3.

Αυτό, βέβαια, θα εξαρτηθεί και από την απόφαση του ανεξάρτητου δικαστή της Euroleague, που αναμένεται να γίνει γνωστή μέσα στις επόμενες ώρες. Και αυτό γιατί ο άσος της Παρτίζαν είναι ο πρώτος που σπεύδει να υπερασπιστεί τον Πάντερ στην αρχική κοκορομαχία με τον Γιουλ και πριν πέσει στα πλοκάμια του Ντεκ και του Γιαμπουσέλε, φαίνεται να επιχειρεί επίθεση στον αρχηγό της Ρεάλ.



HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM