Οι οπαδοί της Παρτιζάν έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα του Βελιγραδίου και κατέγραψαν... επίδοση ρεκόρ.

Η Regular Season της φετινής Euroleague έφτασε πριν λίγες ημέρες στο τέλος της, με τις αναμετρήσεις της 34ης αγωνιστικής. Μία από τις ομάδες οι οποίες, σε αντίθεση με πέρυσι, δε θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, είναι η Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία τερμάτισε στην 11η θέση (16-18).

Παρά το γεγονός ότι η σέρβικη ομάδα δεν κατάφερε να βρεθεί στα Play In ή τα Play Off, οι οπαδοί της βρίσκονταν σταθερά στο πλευρό της, γεμίζοντας το γήπεδο και κατάφεραν να καταγράψουν τη μεγαλύτερη μέση προσέλευση στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα, ο μέσος όρος των 19.916 εισιτηρίων σε κάθε παιχνίδι αποτελεί ρεκόρ όχι μόνο για την τρέχουσα σεζόν αλλά και γενικότερα στην ιστορία της Euroleague!

HIGHEST EVER AVERAGE ATTENDANCE IN EUROLEAGUE! 😲



In a season where they didn't reach the post season and to still have this record shows that @PartizanBC fans are fans of the team and not the results 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/AX3t7uqwAX