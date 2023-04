Πολλές ήταν οι αντιδράσεις από παίκτες σε κάθε μέρος του πλανήτη για την σύρραξη στο παρκέ του WiZink Center που προκάλεσε την διακοπή του Game 2 για Ρεάλ - Παρτίζαν.

Μία μεγάλη αναστάτωση που κατέληξε ακόμη και σε γροθιές έγινε η αφορμή να μην ολοκληρωθεί ποτέ το Game 2 ανάμεσα σε Ρεάλ και Παρτίζαν. Δύο λεπτά πριν κοκκινίσει και επίσημα το ρολόι, οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή του αγώνα, καθώς οι....21 αποβολές δεν επέτρεπαν την συνέχεια.

Οι σοκαριστικές εικόνες έκαναν σε χρόνο μηδέν τον γύρο του διαδικτύου και η υπόθεση που θα φτάσει στα χέρια του Αθλητικού Δικαστή, πέρασε αρχικά από το Twitter και τις αντιδράσεις παικτών από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη που πήραν θέση για το συμβάν, μεταξύ των οποίων Μάικ Τζέιμς και Αϊζάια Κάνααν.

Στην πλειοψηφία των αναρτήσεων φαίνεται σε πρώτο πλάνο να στέκεται η Ρεάλ ως οι "άσχημοι" στις αντιδράσεις τους όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν με τα νερά τους.

Ο Τζέιμς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσα θα πω για τα παιχνίδια της EuroLeague που συνεχίζονται. Να κερδίζεις με φινέτσα και να χάνεις με φινέτσα».

All ima say about all euroleague games going on. Win with class and lose with class.

Ok back off twitter ✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽 — Mike James (@TheNatural_05) April 27, 2023

I’m sure there will be some suspensions so this could get very interesting!! 😬 — Isaiah Canaan (@SiP03) April 27, 2023

Ο Αϊζάια Τέιλορ θεωρεί πως ο Κέβιν Πάντερ... κράτησε την ψυχραιμία του, ενώ ο Ντιλέινι τονίζει πως «Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν η Ρεάλ προσπαθούσε να κάνει την Παρτίζαν να παίξει κεκλεισμένων των θυρών. Και αν ήμουν η Παρτίζαν δεν θα έπαιζα χωρίς τους φιλάθλους μου».

K Punter kept his cool if you ask me. It could of went a totally different way. April 27, 2023

Wouldn’t be surprised if Madrid tries to get Partizan to play behind closed doors… and if I’m partizan I wouldn’t play without my fans. This will be an interesting next day or two — malcolm delaney (@foe23) April 27, 2023

I pray Real Madrid enters Serbia with the national guard. Entering Partizan’s arena for games 3 and 4 with them fans after that… I pray for y’all. April 27, 2023

All jokes aside tho you gotta be able to take that L on the chin...now you putting your team's season and overall safety in jeopardy... — Kendrick Perry (@kendrick3perry) April 27, 2023

This shit so weak…… https://t.co/3WO5ZanyIO — Will Clyburn (@Da_Thrill21) April 27, 2023

Μάλιστα, ο Έρικ ΜακΚόλουμ έγραψε: «Ουαου. Ξέρω όταν όταν πάνε στη Σερβία για τα Game 3 και 4 οι παίκτες της Ρεάλ καλύτερα να μην βγουν από το ξενοδοχείο» με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να απαντά και να εύχεται να μην έχει υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.