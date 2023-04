Γκόρντον: «Ο Αταμάν είναι καλός προπονητής αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικό»

Ο Τζαμόν Γκόρντον σχολίασε τη συμφωνία του Εργκίν Αταμάν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν κλείνει τον κύκλο του στην Αναντολού Εφές, αποχωρώντας στο τέλος της σεζόν από την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο Αταμάν ήλθε σε συμφωνία με τους «πράσινους» για διετή συνεργασία ώστε να προχωρήσει στο rebuilding του Παναθηναϊκού, αποτελώντας τον πρώτο Τούρκο head coach που θα δουλέψει στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Τζαμόν Γκόρντον αναφέρθηκε στην προσεχή μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας: «Είναι καλός προπονητής. Επομένως, θα τα πάει καλά όπου και αν δουλέψει αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικό».

Ο βετεράνος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο Μαρούσι, τον Ολυμπιακό και τον Άρη, πέρασε έξι χρόνια της καριέρας του στην Τουρκία με τις Αντάλια (2007-08), Γαλατάσαραϊ (2011-12), Αναντολού Εφές (2012-14) και Νταρουσάφακα (2014-16).



