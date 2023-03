Τρεις αγωνιστικές έμειναν για το τέλος της κανονικής περιόδου στην Euroleague οι οποίες θα καθορίσουν και τις τελευταίες ομάδες που θα κόψουν το «νήμα» των play-offs έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο τον... Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία μπήκε η regular season της Euroleague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην 8η θέση και τις ομάδες που θα καταφέρουν να πάρουν τα τελευταία εισιτήρια για τη φετινή potseason της διοργάνωσης. Παράλληλα και ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό της στα play-offs, έχοντας φυσικά και το πλεονέκτημα της έδρας.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται αδύνατον για τη Φενέρμπαχτσε και την Μακάμπι να κινδυνεύσουν τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές καθώς έχουν +2 νίκες από την 8η θέση και κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Από την άλλη η Παρτίζαν μπορεί να βρίσκει στη +1 νίκη ωστόσο το πρόγραμμα της είναι δύσκολο έως το τέλος, ειδικά από τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει την Ρεάλ στο Βελιγράδι και τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Σύμμαχος των Σέρβων είναι ότι έχουν όλες τις ισοβαθμίες με τις ομάδες που βρίσκονται από κάτω και οι οποίοι απέχουν μία νίκη (Μπασκόνια, Ζάλγκιρις) και δύο νίκες (Εφές) αντίστοιχα. Όμως κοιτάζοντας η Παρτίζαν προς τα πάνω, μειονεκτεί σε πιθανή ισοβαθμία, είτε με τη Φενέρμπαχτσε, είτε με την Μακάμπι.

Η μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει για την 8η θέση μεταξύ της Μπασκόνια, της Ζάλγκιρις και της Εφές. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχουν οι Βάσκοι. Και αυτό διότι έχουν τα δύο επόμενα ματς στη Βιτόρια κόντρα στη Φενέρ και την ουραγό Βιλερμπάν ενώ θα κλείσουν την κανονική περίοδο στο ΣΕΦ. Ένα ματς από το οποίο ενδεχομένως να προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs καθώς θεωρείται δύσκολο να χάσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο.

Και η Ζάλγκιρις έχει πρόγραμμα που μπορεί να κάνει το 3/3. Όπως οι Βάσκοι, έτσι και οι Λιθουανοί έχουν τα δύο επόμενα ματς στην έδρα τους κόντρα στην (σχεδόν αδιάφορη πια) Βαλένθια και την Μακάμπι. Ενώ την τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψουν στο Μόναχο για να αντιμετωπίσουν την γεμάτη προβλήματα και χωρίς κανένα στόχο, Μπάγερν. Άραγε ωστόσο θα μπορέσει η Εφές να μπει «σφήνα» και να κάνει το τελικό ντεμαράζ περιμένοντας στραβοπατήματα; Το αρνητικό για τους πρωταθλητές Ευρώπης είναι ότι δεν έχουν την ισοβαθμία με την Μπασκόνια. Το θετικό είναι ότι την έχουν με την Ζάλγκιρις. Βέβαια σε πιθανή τριπλή ισοβαθμία μεταξύ Μπασκόνια, Εφές, Ζάλγκιρις, το εισιτήριο θα πάρει η ισπανική ομάδα.

Να σημειωθεί ότι ακολουθούν με 14-17 ρεκόρ η Αρμάνι, ο Ερυθρός Αστέρας και η Βαλένθια ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν έχουν ελπίδες εισόδου στα play-offs. Πρέπει να γυρίσει όλος ο κόσμος ανάποδα για να ελπίζουν. Ουσιαστικά έχουν τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια.

Κατάταξη

*Ολυμπιακός 22-9 *Ρεάλ 22-9 *Μπαρτσελόνα 21-10 *Μονακό 20-11 Φενέρμπαχτσε 18-13 Μακάμπι 18-13 Παρτίζαν 17-14 Μπασκόνια 16-15 Ζάλγκιρις 16-15 Αναντολού Εφές 15-16 Αρμάνι Μιλάνο 14-17 Ερυθρός Αστέρας 14-17 Βαλένθια 14-17 Βίρτους 13-18 Μπάγερν 11-20 Παναθηναϊκός 11-20 Άλμπα 9-22 Βιλερμπάν 8-23

* Έχουν προκριθεί στα play-offs

Φενέρμπαχτσε (18-13)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Μακάμπι 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Μπασκόνια 0-1 με -6 πόντους

Vs Εφές 1-0 με +9 πόντους

Το πρόγραμμα της Φενέρμπαχτσε

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (31/3)

Φενέρμπαχτσε – Εφές (6/4)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/4)

Μακάμπι (18-13)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε - 1-1 Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-0 με +1 πόντο

Vs Μπασκόνια 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 2-0

Το πρόγραμμα της Μακάμπι

Μακάμπι – Αρμάνι (30/3)

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (6/4)

Μακάμπι – Ρεάλ (13/4)

Παρτίζαν (17-14)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 1-1 - Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Μακάμπι 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 2-0

Vs Μπασκόνια 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 2-0

Το πρόγραμμα της Παρτίζαν

Παρτίζαν – Ρεάλ (31/3)

Μονακό – Παρτίζαν (7/4)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (14/4)

Μπασκόνια (16-15)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε - 1-0 με +6 πόντους

Vs Μακάμπι 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 2-0

Το πρόγραμμα της Μπασκόνια

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (31/3)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (6/4)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (13/4)

Ζάλγκιρις (16-15)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 1-1 - Έχει την ισοβαθμία

Vs Μακάμπι 0-1 με -1 πόντο

Vs Παρτίζαν 0-2

Vs Μπασκόνια 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 0-2

Το πρόγραμμα της Ζάλγκιρις

Ζάλγκιρις – Βαλένθια (31/3)

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (6/4)

Μπάγερν – Ζάλγκιρις (14/4)

Εφές (15-16)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 0-1 με -9 πόντους

Vs Μακάμπι 0-2

Vs Παρτίζαν 0-2

Vs Ζάλγκιρις 2-0

Vs Μπασκόνια 0-2

Το πρόγραμμα της Εφές

Εφές - Βίρτους (30/3)

Φενέρμπαχτσε - Εφές (6/4)

Εφές - Μονακό (14/4)