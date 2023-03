Το... αδιαχώρητο σημειώθηκε στην «Stark Arena» καθώς η Παρτίζαν σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης θεατών για τη φετινή σεζόν στην Euroleague.

Η «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Παρτίζαν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αποτυπώθηκε και από τη γλώσσα των αριθμών!

Συγκεκριμένα στην «Stark Arena» βρέθηκαν 20.003 φίλοι της σερβικής ομάδας, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή σεζόν και 6η μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία. Συγκεκριμένα «έσπασαν» το προηγούμενο ρεκόρ των 19.661 θεατών από την 25η αγωνιστική και πιο συγκεκριμένα από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Η 3η μεγαλύτερη προσέλευση σημειώθηκε την 8η αγωνιστική με τους 19.011 φιλάθλων στο ματς με αντίπαλο την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ακολούθησαν οι 18.441 θεατές την 19η αγωνιστική κόντρα στην Μπασκόνια.

