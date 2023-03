Η χαρά του Ματίας Λεσόρ δεν κρύβεται, με τον Γάλλο να χορεύει στη flash interview μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Η Παρτίζαν επικράτησε κατά κράτος του Ολυμπιακού με 90-75, σε μία νίκη που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στα playoffs, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ξανά καθοριστικός.

Ο Γάλλος πρώτα σκόραρε 12 πόντους, με 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ και στη συνέχεια του... έριξε στον χορό! Σε ερώτηση που του έγινε για το πώς νιώθει μετά από τη νίκη της ομάδας του, προτίμησε να απαντήσει με χορευτικό, δείχνοντας πόσο ευδιάθετος είναι, ενώ τόνισε πως θα τραγουδήσει με τους φίλους της Παρτίζαν, όπως γίνεται μετά από κάθε νίκη στην κατάμεστη Stark Arena.

Ο χορός του Ματίας Λεσόρ

Why say how you feel when you can show us...



Thanks for the show @ThiasLsf 🕺#EveryGameMatters pic.twitter.com/OJdccdDYHy