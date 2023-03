Ο Μάριο Χεζόνια κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στη Βίρτους.

Η Ρεάλ ξεδίπλωσε όμορφα τον αιφνιδιασμό και ο Σέρχιο μοίρασε στον Χεζόνια που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει στο καλάθι των Ιταλών.

Δείτε την πτήση του Χεζόνια

From defense to offense in the blink of an eye for @RMBaloncesto #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QaguQg41zB