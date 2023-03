Ο Γουίλ Κλάιμπερν άνοιξε... διάδρομο προς τη ρακέτα του Ερυθρού Αστέρα και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Η Εφές φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα για την 27η αγωνιστική της EuroLeague και ο Γουίλ Κλάιμπερν φρόντισε να...σιγήσει το γήπεδο των Σέρβων με ένα τρομερό κάρφωμα.

Λίγα δευτερόλεπτα προτού ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο και παρά την ασφυκτική άμυνα που είχε πάνω του, πήρε το διάδρομο και ολοκλήρωσε εντυπωσιακά με τα δύο χέρια.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Okay @Da_Thrill21 what did the rim do to you?! 🤯🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CYMcfnh8ty