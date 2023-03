Η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στήριξης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη έφερε τα μηνύματα στήριξης από δύο τουρκικές ομάδες, της Αναντολού Εφές και της Φενέρμπαχτσε.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στο δυστύχημα με την σύγκρουση των τρένων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει η Εφές.

We would like to offer our sincere condolences to the families of all who have lost their loved ones in this train crash. We also wish speedy recovery for the injured people. 🙏