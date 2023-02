Τα φώτα στο γήπεδο της Βίρτους, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπασκόνια, έπεσαν και όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Ύστερα από 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα, η Βίρτους είχε πάρει το προβάδισμα με 6-0 απέναντι στην Μπασκόνια. Όταν τα φώτα στο γήπεδο της ιταλικής ομάδας έσβησαν.

Τα πάντα βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκτός από τις διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες έδιναν μία φωτεινή αύρα σε ένα μάλλον ρομαντικό περιβάλλον. Ο κόσμος δεν πτοήθηκε, συνέχισε να φωνάζει συνθήματα για την ομάδα της Μπολόνια.

Τελικά το ρεύμα επέστρεψε περίπου 7 λεπτά μετά τη διακοπή, ενώ η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά μερικά λεπτά αργότερα.

Δείτε το βίντεο:

I guess it's time for some #EuroLeague action in the dark as the court lights goes out in Virtus - Baskonia match 😁 pic.twitter.com/GTuanBDg1o