Υπό τις ιαχές χιλιάδων Λιθουανών θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις ο Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν το sold out έναν μήνα πριν την αναμέτρηση.

Στην κατάμεστη Zalgirio Arena θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς στα μέσα Μαρτίου. Η Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική (16/03 - 20:00) υποδέχεται τους «ερυθρολεύκους», με την ομάδα να ανακοινώνει το sold out έναν μήνα πριν.

Άλλωστε το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final-4 της διοργάνωσης (19-21/05) είναι γεμάτο στην πλειονότητα των παιχνιδιών της ομάδας του Μακσβίτις, δίνοντας ώθηση στη Ζάλγκιρις για τη μέχρι τώρα πορεία της που τη φέρνει στις 13 νίκες, ισόβαθμη με τις ομάδες της οκτάδας.

The game against Olympiacos is turning some heads! 🔥 pic.twitter.com/d86VEFAron