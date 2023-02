Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπάγερν για το ματς με την Μπαρτσελόνα (02/02, 21:30), αφού ο Ιταλός τεχνικός περνά στιγμές πένθους.

Η Μπάγερν ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στην Μπαρτσελόνα (02/02, 21:30), χωρίς ωστόσο την παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι.

Η οικογένεια του Ιταλού τεχνικού περνά στιγμές πένθους και ο ίδιος δεν θα καταφέρει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του για το εν λόγω παιχνίδι.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής της η ομάδα, αναφέροντας πως αντικαταστάτης του θα είναι ο βοηθός του, Αντριάνο Βερτεμάτι.

