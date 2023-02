Ο Κεβάριους Χέιζ έκανε το μπλοκ της... χρονιάς στην Euroleague με «θύμα» τον Αμάθ Μ'Μπαγιέ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Πόλη μεταξύ της Εφές και της Ζάλγκιρις και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Αμερικανός σέντερ των φιλοξενούμενων σταμάτησε στα ίσια τον Αμάθ Μ' Μπαγιέ!

Συγκεκριμένα ο παίκτης της Αναντολού είχε την εντύπωση ότι θα άφηνε... εύκολα την μπάλα στο καλάθι των Λιθουανών, αλλά ο Κεβάριους Χέιζ με ένα εντυπωσιακό μπλοκ του... κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

Hayes with the HUGE Hand for the rejection! ⛔⚠️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Q3VFJTQylg