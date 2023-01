Ο Λούκα Βιλντόζα παρέλαβε από τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη για τον μήνα Δεκέμβριο στην Euroleague.

Πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι της Σερβίας μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν, ο Λούκα Βιλντόζα πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP Δεκεμβρίου.

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Αργεντίνος πλέι μέικερ είχε κατά μέσο όρο 15.8 πόντους, 4.7 ασίστ και 2.2 κλεψίματα, επαναφέροντας την ομάδα του Βελιγραδίου σε τροχια... οκτάδας.

Ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς ήταν εκείνος που του παρέδωσε το εν λόγω βραβείο.

MVP of December🏆



Luca Vildoza gets his award⚪️🔴 @kkcrvenazvezda #EveryGameMatters pic.twitter.com/SblGjvlEH0